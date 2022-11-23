Совбез ООН сегодня проведет срочное заседание из-за российских атак на Украину

23 ноября, 20:17
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Последствия российских обстрелов Киевской области (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Последствия российских обстрелов Киевской области (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Совет безопасности ООН проведет срочное заседание в среду, 23 ноября, в 23:00 по киевскому времени из-за российских атак на Украину.

Об этом сообщается на сайте Совбеза ООН.

В сообщении говорится, что темой заседания будет «обеспечение мира и безопасности Украины».

Дополнено 20:24. По данным Reuters, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании и расскажет об ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре в результате российских ракетных ударов.

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Раннее Зеленский поручил украинскому послу в ООН запросить срочный созыв Совета безопасности организации после массированных обстрелов со стороны РФ.

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23 ноября Европарламент поддержал резолюцию, которой признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

В этот же день Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Совбез ООН Заседание

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