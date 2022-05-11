Совбез ООН соберется на заседание по гуманитарной ситуации в Украине

11 мая, 06:51
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Совбез ООН (Фото:instagram.com/unitednations/)

Совбез ООН (Фото:instagram.com/unitednations/)

В четверг, 12 мая, должно состояться заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине. Инициаторами стали Франция и Мексика.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом пишет CNN.

Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание гуманитарной ситуации в Украине.

Видео дня

Кроме того, Совбез также проведет заседание в среду днем, 11 мая, по недавнему испытанию баллистической ракеты Северной Кореей.

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По последним данным ООН с начала российского вторжения Украину покинули более 5,6 миллионов человек.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   ООН Военная агрессия Гуманитарная помощь Совбез ООН Гуманитарная катастрофа Война России против Украины

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