Совбез ООН соберется на заседание по гуманитарной ситуации в Украине 11 мая, 06:51 Цей матеріал також доступний українською Совбез ООН (Фото:instagram.com/unitednations/)

В четверг, 12 мая, должно состояться заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине. Инициаторами стали Франция и Мексика.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом пишет CNN.



Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание гуманитарной ситуации в Украине.

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Кроме того, Совбез также проведет заседание в среду днем, 11 мая, по недавнему испытанию баллистической ракеты Северной Кореей.

По последним данным ООН с начала российского вторжения Украину покинули более 5,6 миллионов человек.

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