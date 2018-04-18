Совбез ООН рассмотрит доклад ОЗХО по отравлению Скрипаля

В среду, 18 апреля, пройдет Совет Безопасности ООН, на котором будут рассматривать доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Инициатором проведения встречи выступила Великобритания, передает Интерфакс-Украина.

Ранее министры иностранных дел стран Большой семерки опубликовали совместное заявление, в котором обратились к России с требованием дать ответы на вопросы, связанные с отравлением в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, что 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Он заявил, что в обнародованном на этой неделе докладе ОЗХО была использована информация швейцарской лаборатории в Шпице.

Глава МИД России утверждает, что эксперты этой лаборатории установили, что клиническая картина отравления Скрипалей похожа на воздействие ядовитого вещества BZ, которое, по словам Лаврова, имеют страны Запада.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в марте 2018 года. Юлия Скрипаль уже покинула больницу и находится под охраной полиции в секретном месте. Ее отец до сих пор в больнице, но его состояние улучшилось.

Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушению.

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Ранее Организация по запрещению химического оружия в своем отчете по расследованию отравления Скрипалей подтвердила выводы Великобритании, однако название и происхождение химического вещества раскрыто не было.