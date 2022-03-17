США и пять европейских стран созывают заседание Совбеза ООН из-за войны в Украине 17 марта, 02:05 Цей матеріал також доступний українською Совбез ООН (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

США, Великобритания, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия инициировали проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за войны в Украине.

Об этом постоянное представительство Великобритании в ООН сообщило в Twitter.

«Россия совершает военные преступления и атакует мирных жителей. Незаконная война России против Украины представляет угрозу для всех нас», — говорится в сообщении.

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в четверг днем, сообщила газета New York Times со ссылкой на дипломата.

Четверг, 17 марта — 22-й день полномасштабной войны России против Украины. 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Вчера также продолжились переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.