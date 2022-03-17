США и пять европейских стран созывают заседание Совбеза ООН из-за войны в Украине

17 марта, 02:05
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Совбез ООН (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Совбез ООН (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

США, Великобритания, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия инициировали проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за войны в Украине.

Об этом постоянное представительство Великобритании в ООН сообщило в Twitter.

«Россия совершает военные преступления и атакует мирных жителей. Незаконная война России против Украины представляет угрозу для всех нас», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/UKUN_NewYork/status/1504204076921274373

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в четверг днем, сообщила газета New York Times со ссылкой на дипломата.

Четверг, 17 марта — 22-й день полномасштабной войны России против Украины. 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Вчера также продолжились переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   США Великобритания ООН Совбез ООН Война России против Украины

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