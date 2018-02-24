Совбез ООН принял резолюцию, призывающую к 30-дневному прекращению огня в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.

Об этом сообщает ВВС.

Совет из 15 членов проголосовал за разрешение на оказание помощи и медицинскую эвакуацию в районах конфликтов. Голосование переносили несколько раз из-за того, что члены Совета Безопасности не могли прийти к единому решению. Россия, союзник правительства Сирии, хотела внести изменения. Западные дипломаты, в свою очередь, обвиняли Россию в затягивании времени.

Напомним, в результате атак силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты за семь дней в регионе погибли 505 человек, в том числе 123 ребенка.

Эта неделя стала самой кровопролитной после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Проправительственные силы, включая российскую авиацию, обстреливают анклав повстанцев в Восточной Гуте под Дамаском с вечера воскресенья, 18 февраля.