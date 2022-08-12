Радиационной угрозы пока нет. Глава МАГАТЭ призвал предоставить доступ миссии к ЗАЭС 12 августа, 00:28 Страна-террорист параллельно с обстрелами станции ее войсками инициировала заседание Совбеза ООН (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается. Но ситуация может кардинально измениться в любой момент.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе заседания Совбеза ООН.



«По последней информации, наша оценка такова: непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент», — заявил Гросси.

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При этом он отметил, что все военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции, должны быть немедленно прекращены. В ином случае возможны серьезные последствия

Он также призвал стороны предоставить доступ миссии в Запорожскую АЭС.

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что единственный способ устранить ядерную угрозу — вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией. К этому же призывали и США. Также Кислица приветствовал готовность РФ содействовать миссии МАГАТЭ, в то же время отметил, что для ее проведения Россия должна прекратить обстрелы Никополя и Марганца.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком. Страна-террорист параллельно с обстрелами станции ее войсками инициировала заседание Совбеза ООН, пытаясь переложить ответственность на Украину и распространяя фейки о действиях ВСУ.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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