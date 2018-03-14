Совбез ООН отреагировал на подготовку выборов президента в оккупированном Крыму

Украина будет доказывать незаконность выборов РФ в Крыму на встрече в Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН проведет в четверг, 15 марта, специальное заседание. На встрече в том числе обсудят выборы президента России в оккупированном Крыму.

Заседание инициировала украинская сторона. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и США.

Обсуждение пройдут в специальном формате Арріа, рассказал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Укринформ.

Киев также ожидает, что на встрече мирового масштаба обсудят пути деоккупации украинского полуострова и выполнения резолюций Генеральной ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека.

Украина на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Также в обсуждении украинского вопроса примут участие члены Совета Безопасности, представители Меджлиса крымскотатарского народа. Отдельно запланировано выступление бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Серри.

"Позиция украинской стороны в этом вопросе является принципиальной - организация оккупационными властями так называемого народного волеизъявления в АР Крым и городе Севастополе является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - рассказал Николенко.

Кроме того, речь пойдет об усилении роли Совбеза, генерального секретаря и ООН в целом для решения вопроса возвращения контроля Украины над Крымом.

Отмечается, что встречи в формате Арріа проводятся, чтобы предоставить членам Совета возможность получить информацию от широкого круга участников, которые обычно не могут быть выслушанными в Совбезе. Такие обсуждения могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявил, что Киев не признает выборы президента РФ в Крыму и введет санкции против их организаторов.

Россия проводит выборы президента 18 марта. Агитация активно проводится также и на оккупированном полуострове.