Совбез ООН отклонил резолюцию России о «биолабораториях США в Украине»

3 ноября, 05:01
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Совбез ООН (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Совбез ООН (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Совбез ООН в среду, 2 ноября, большинством голосов отклонил попытки России создать комиссию для расследования. биолабораторий в Украине. Кремль заявлял, что «Украина и США нарушают конвенцию о запрещении использования биологического оружия».

Об этом сообщает WP.

В ходе голосования Китай поддержал Россию, а 10 других стран Совета воздержались. Категорическими оказались выступившие против российской резолюции США, Великобритания и Франция.

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Россияне на прошлой неделе распространяли в Совбезе документ более чем на 310 страниц, который рассказывал, что «биологическую деятельность» в Украине поддерживает Министерство обороны США.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Пропаганда ООН Совбез ООН Война в Украине Война России против Украины Биологическое оружие

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