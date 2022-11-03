Совбез ООН отклонил резолюцию России о «биолабораториях США в Украине»
Совбез ООН (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)
Совбез ООН в среду, 2 ноября, большинством голосов отклонил попытки России создать комиссию для расследования. биолабораторий в Украине. Кремль заявлял, что «Украина и США нарушают конвенцию о запрещении использования биологического оружия».
Об этом сообщает WP.
В ходе голосования Китай поддержал Россию, а 10 других стран Совета воздержались. Категорическими оказались выступившие против российской резолюции США, Великобритания и Франция.
Россияне на прошлой неделе распространяли в Совбезе документ более чем на 310 страниц, который рассказывал, что «биологическую деятельность» в Украине поддерживает Министерство обороны США.