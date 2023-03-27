Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о взрывах на Северных потоках и проведет заседание из-за новых ядерных угроз Путина 27 марта, 22:57 На этой неделе пройдет заседание Совбеза ООН из-за угроз российского диктатора Владимира Путина (Фото:UN)

Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о расследовании взрывов на Северных потоках. Также на этой неделе пройдет заседание Совбеза из-за угроз российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

О том, что Совбез ООН не поддержал резолюцию, подготовленную Россией, сообщает Reuters.

Только Россия, Китай и Бразилия проголосовали за резолюцию, против не проголосовал никто, а остальные 12 членов Совета воздержались. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, Франции, США или Великобритании.

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Также представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга сообщил, что Совет проведет заседание на этой неделе из-за угроз Путина о ядерном оружии в Беларуси.

«Насколько мне известно, заседание должно состояться на этой неделе», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах.

Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Заявления Путина раскритиковал ряд стран, а Украина требовала созвать Совбез ООН.