Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН об осуждении попыток аннексии украинских территорий. Четыре страны воздержались 30 сентября, 23:29 Заседание Совета безопасности ООН 30 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Страна-агрессор Россия в пятницу, 30 сентября, ветировала резолюцию Совбеза ООН с осуждением попытки аннексии четырех украинских областей и призывом вывести войска из Украины.

Как сообщает Reuters, Россия единственная голосовала против, а Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались. Десять стран, среди которых США и Великобритания, проголосовали за.



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Резолюция Совбеза ООН, инициированная США и Албанией, должна была осудить организацию страной-агрессором РФ фейковых «референдумов» на временно захваченных территориях Украины и подчеркнуть, что они не имеют юридической силы, а также призвать РФ немедленно и полностью вывести все свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах, пишет CNN.



Россия, которая до сих пор является постоянным членом Совбеза ООН, блокирует все проекты резолюций о своей же агрессии против Украины, злоупотребляя правом вето.

Накануне генсекретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что любые попытки Кремля «присоединить» Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области не будут иметь юридической силы.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.