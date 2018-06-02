Совбез ООН не принял резолюции по Израилю и Палестине

Совет Безопасности ООН не смог принять две резолюции

Совет Безопасности ООН не проголосовал за резолюцию авторства США, в которой содержались призывы осудить деятельность организации ХАМАС.

За данную резолюции проголосовали только США, Россия высказалась против. 11 членов Совбеза ООН воздержались.

"Результаты голосования следующие: один голос - за, три - против, 11 воздержались. Проект не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", - заявил председатель Совбеза и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Также не была принята резолюция, которая осуждает действия израильской армии.

Принятие резолюции заблокировали США, передает Интерфакс.

"Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета безопасности", - заявил Небензя.

Напомним, начиная с пятницы, 1 июня, председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) перешло к Российской Федерации.