Совбез ООН не поддержал российскую резолюцию о расследовании химатак в Сирии

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии, автором которого стала Россия.
Об этом сообщает РИА Новости.
Документ поддержали России, Китай, Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Семь членов Совбеза ООН выступили против.
Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались от голосования.
Заседание Совбеза ООН срочно собрали после событий 7 апреля в сирийском городе Дума в провинции Восточная Гута. Там в результате применения газообразного хлора от удушья погибли по меньшей мере 70 человек, в том числе дети. Пострадали более тысячи человек.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об ответных мерах в связи с применением химического оружия против жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте будет принято в ближайшее время.
Сирийское правительство и его главный союзник, Россия, отрицают причастность к нападению.
Президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.
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