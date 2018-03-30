Совбез ООН назначил экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

Кувейт созвал экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

В пятницу, 30 марта, состоится экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщили в представительстве Украины при ООН.

"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения в секторе Газа. Начало в 01.30 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

По информации Reuters, СБ ООН был созван по просьбе Кувейта.

Напомним, что 30 марта в секторе Газа были убиты по меньшей мере 12 палестинцев и сотни получили ранения во время столкновений между палестинцами и израильской армией.

Ситуация на границе между израильскими и палестинскими землями обострилась после того, как в секторе Газа началась многотысячная акция протеста палестинцев - Великий день возвращения.

Израиль в связи с демонстрацией стянул к сектору Газа значительные подкрепления. Израильские военные открыли огонь по палестинцам, аргументировав свои действия "подозрительной деятельностью" с палестинской стороны.