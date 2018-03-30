Совбез ООН назначил экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

В пятницу, 30 марта, состоится экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации в секторе Газа.
Об этом сообщили в представительстве Украины при ООН.
"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения в секторе Газа. Начало в 01.30 по киевскому времени", - говорится в сообщении.
????#БЛИСКАВКА: термінове засідання Ради Безпеки #ООН через загострення в Секторі Газа. Початок о 01.30 год. за київським часом.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 30 марта 2018 г.
НАЖИВО ????➡️ https://t.co/mqYMO0bDPT pic.twitter.com/XeUAgirKoo
По информации Reuters, СБ ООН был созван по просьбе Кувейта.
Напомним, что 30 марта в секторе Газа были убиты по меньшей мере 12 палестинцев и сотни получили ранения во время столкновений между палестинцами и израильской армией.
Ситуация на границе между израильскими и палестинскими землями обострилась после того, как в секторе Газа началась многотысячная акция протеста палестинцев - Великий день возвращения.
Израиль в связи с демонстрацией стянул к сектору Газа значительные подкрепления. Израильские военные открыли огонь по палестинцам, аргументировав свои действия "подозрительной деятельностью" с палестинской стороны.
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