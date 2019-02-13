Совбез ООН: Ельченко озвучил количество боевиков и российских военных на Донбассе Сегодня, 08:57 3538 Цей матеріал також доступний українською EPA Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку двух тысяч российских регуля EPA

На территории оккупированного Донбасса находится более 35 тысяч российских вооруженных формирований, которых поддерживают военнослужащие российской армии, заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза.

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку двух тысяч российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - сказал он, пишет Лига.net.

По словам дипломата, у многих кураторов есть боевой опыт службы в Сирии.

Ельченко также уточнил, что общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группировки на оккупированных территориях и тех участках, которые прилегают к Донбассу и Крыму, составляет 87 тысяч 750 человек.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что в 250 км от границы с Украиной, в Краснодаре, РФ разместила 12 пусковых установок Искандер, способных нести ядерный боезаряд.