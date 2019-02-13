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Совбез ООН: Ельченко озвучил количество боевиков и российских военных на Донбассе

Сегодня, 08:57
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EPA

Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку двух тысяч российских регуля

На территории оккупированного Донбасса находится более 35 тысяч российских вооруженных формирований, которых поддерживают военнослужащие российской армии, заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза.

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку двух тысяч российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - сказал он, пишет Лига.net.

По словам дипломата, у многих кураторов есть боевой опыт службы в Сирии.

Ельченко также уточнил, что общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группировки на оккупированных территориях и тех участках, которые прилегают к Донбассу и Крыму, составляет 87 тысяч 750 человек.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что в 250 км от границы с Украиной, в Краснодаре, РФ разместила 12 пусковых установок Искандер, способных нести ядерный боезаряд.

Теги:   Российские военные Война на Донбассе Совбез ООН Владимир Ельченко

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