Совбез ООН: Ельченко озвучил количество боевиков и российских военных на Донбассе
На территории оккупированного Донбасса находится более 35 тысяч российских вооруженных формирований, которых поддерживают военнослужащие российской армии, заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза.
"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку двух тысяч российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - сказал он, пишет Лига.net.
По словам дипломата, у многих кураторов есть боевой опыт службы в Сирии.
Ельченко также уточнил, что общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группировки на оккупированных территориях и тех участках, которые прилегают к Донбассу и Крыму, составляет 87 тысяч 750 человек.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что в 250 км от границы с Украиной, в Краснодаре, РФ разместила 12 пусковых установок Искандер, способных нести ядерный боезаряд.