Совбез ООН экстренно соберется из-за столкновений в секторе Газа - агентство

По последним данным, в секторе Газа в течение дня погибло 52 человека

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций соберется на экстренное заседание во вторник, 15 мая, в связи с напряжением и смертоносными схватками в секторе Газа в день открытия американского посольства в Иерусалиме, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

Заседание созывает Кувейт, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа.

В понедельник, 14 мая, в регионе продолжаются массовые протесты палестинцев. Одной из причин стало открытие посольства США в Иерусалиме в этот день, что стало следствием решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате столкновений палестинцев и израильских правоохранителей в течение 14 мая погибли 52 человека. Различные повреждения получили 2,4 тысячи митингующих.

Евросоюз призвал израильтян и палестинцев к сдержанности на фоне сообщений о кровавых столкновениях на границе сектора Газа.