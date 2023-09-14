Война России против Украины станет главной темой выступления Шольца в Совбезе ООН 14 сентября, 04:13 Олаф Шольц (Фото:BPA/Steffen Kugler/Handout via REUTERS)

Агрессивная война России против Украины и ее негативные глобальные последствия станут главной темой выступления канцлера Германии Олафа Шольца на заседании Совета Безопасности ООН в среду на следующей неделе. Об этом сообщило немецкое издание Deutsche Welle в среду, 13 сентября.

Открытое заседание Совбеза, посвященное положению в Украине, состоится в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября.

Темой заседания станет «грубое нарушение — с точки зрения почти всех его членов — Россией международного права».

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«До тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины, для нас не может быть возвращения к политике business as usual», — цитирует DW ведомство федерального канцлера.

Однако, по словам советников Олафа Шольца, принятие каких-либо решений на этом заседании Совбеза ООН не планируется.

DW сообщает, что Шольц намерен «на глазах мировой общественности рассказать обо всех ужасах этой войны, о масштабах нарушений международного права, а также еще раз напомнить о том, что продовольственный и энергетический кризисы в мире, глобальная инфляция являются исключительно следствием российских действий».

Еще одной темой на полях Генассамблеи ООН станет вопрос о привлечении России к юридической ответственности за агрессию и военные преступления против Украины. Киев настаивает на создании для этой цели специального трибунала. На эту тему, сказал DW источник в ведомстве федерального канцлера, между Берлином и Киевом, а также внутри ЕС ведутся интенсивные дискуссии.

«Важно найти формат, который был бы, с одной стороны, эффективным, с другой — приемлемым для Украины, и, в-третьих, — имел по возможности широкое международное признание. Представления об этом есть разные, дискуссии по поиску лучшего варианта, который бы встретил поддержку большинства, еще продолжаются», — ответил на вопрос DW советник канцлера ФРГ.

12 сентября канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную поддержку мирному плану президента Украины Владимира Зеленского, который был представлен на саммите G20 в ноябре 2022 года.



Формула из десяти пунктов включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

