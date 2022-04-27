Сотрудники посольства Австрии вернулись в Киев

27 апреля, 15:29
Цей матеріал також доступний українською
В МИД Австрии сообщили, что в качестве «знака непоколебимой солидарности» с Украиной сотрудники посольства вернулись в Киев (Фото:MFA Austria/Twitter)

В МИД Австрии сообщили, что в качестве «знака непоколебимой солидарности» с Украиной сотрудники посольства вернулись в Киев (Фото:MFA Austria/Twitter)

Поддержи НВ

Сотрудники австрийского посольства вернулись в Киев на прошлой неделе, сообщает МИД Австрии в Twitter.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

«Мы едины с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной вооруженной агрессии со стороны России», — говорится в сообщении министерства.

Видео дня

В МИД Австрии добавили, что в качестве «знака непоколебимой солидарности» с Украиной сотрудники посольства вернулись в Киев на прошлой неделе.

Читайте также:

«Спасибо нашим сотрудникам за ваши усилия и самоотверженность», — добавили в МИД.

https://twitter.com/MFA_Austria/status/1519262958102228993

Ранее глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что возвращение посольств разных стран в Киев значит, что прямой угрозы захвата столицы сейчас нет.

https://www.youtube.com/embed/jJi8J7Teooc
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Российская агрессия Австрия Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X