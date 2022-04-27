Сотрудники посольства Австрии вернулись в Киев 27 апреля, 15:29 Цей матеріал також доступний українською В МИД Австрии сообщили, что в качестве «знака непоколебимой солидарности» с Украиной сотрудники посольства вернулись в Киев (Фото:MFA Austria/Twitter)

Сотрудники австрийского посольства вернулись в Киев на прошлой неделе, сообщает МИД Австрии в Twitter.

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«Мы едины с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной вооруженной агрессии со стороны России», — говорится в сообщении министерства.

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В МИД Австрии добавили, что в качестве «знака непоколебимой солидарности» с Украиной сотрудники посольства вернулись в Киев на прошлой неделе.

«Спасибо нашим сотрудникам за ваши усилия и самоотверженность», — добавили в МИД.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что возвращение посольств разных стран в Киев значит, что прямой угрозы захвата столицы сейчас нет.

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