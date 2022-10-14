Сотрудники ЧВК Вагнера и ФСБ запросили убежище во Франции и готовы дать показания против путинского режима — The Insider 14 октября, 21:58 За последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России, попросить убежище и тоже дать показания (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

Сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ запросили политическое убежище у Франции, сообщает The Insider со ссылкой на главу проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

По его данным, россияне дают показания, которые помогут международному расследованию военных преступлений РФ. Отмечается, что их показания касаются коррупционных схем ФСБ, и истории создания ЧВК Вагнера как «филиала» ГРУ.

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«Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления, надеюсь, у них будет возможность сотрудничества с международным расследованием и дачи показаний в отношении Евгения Пригожина и других лиц путинского режима», — сказал глава проекта.

Осечкий заявил, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России, попросить убежище и тоже дать показания.