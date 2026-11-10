Запад Украины в силу вынужденных военных обстоятельств уже стал одним из наиболее динамично развивающихся регионов, констатировал Балаш Ярабик (Фото: Re: Open Zakarpattia)

Упрощение пересечения границ и привлечение инвестиций должны стать приоритетами сотрудничества Украины, Словакии и Венгрии. На этом в ходе форума Re:Open Zakarpattia акцентировал внимание Балаж Ярабик, основатель словацкой компании Minority Report Consulting.

Он выступил на панельной дискуссии «Мосты вместо стен», посвящённой отношениям в Центральной Европе.

По словам Ярабика, запад Украины в силу вынужденных обстоятельств войны стал одним из наиболее динамично развивающихся регионов. В то же время рядом расположены восточная часть Словакии и восточные районы Венгрии, которые он назвал одними из наименее развитых регионов ЕС. По его мнению, это создает возможности для совместных инфраструктурных и экономических проектов.

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«Это идеальный момент для инвестиций в связи между нашими странами», — отметил спикер.

В этом контексте Ярабик обратил внимание на потенциал центрального Карпатского коридора. По его оценке, коридор остается недостаточно развитым, хотя его значение растет вместе с экономическим, политическим и социальным весом западной Украины.

Ярабик считает, что развитие этих связей должно стать частью прагматической повестки дня трёх государств. Говоря о Словакии, он подчеркнул необходимость ускорить выполнение принятых решений.

«С нашей, словацкой стороны, необходимо ускорить реализацию решений и наконец подкрепить все эти приоритеты реальными средствами и инвестициями», — подытожил он.