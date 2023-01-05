Сотрудничество РФ и Ирана представляет угрозу национальной безопасности США — Белый дом
Акция протеста живущих в Украине иранцев против военного сотрудничества Ирана и России, 28 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Военное сотрудничество России и Ирана может представлять угрозу безопасности не только Украины, но и США, убежден советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Об этом сообщает Голос Америки.
«Мы продолжаем наблюдать углубление отношений в сфере обороны между Ираном и Россией. И это волнует нас не только из-за войны в Украине, а учитывая, что это может означать для наших интересов национальной безопасности на Ближнем Востоке и интересов наших партнеров там», — сказал Кирби.
Он также отметил, что правительство США с нетерпением ждет сотрудничества с новым израильским правительством, включая противостояние вызовам, созданным Ираном.
«Мы уверены, что сможем продолжать работать над достижением этих общих целей», — сказал советник.
В конце декабря СМИ сообщили, что администрация Байдена развернула масштабную программу, которая должна лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотников в Россию.
Издание писало, что усилия активизировали после того, как наличие в этих аппаратах западных компонентов стало очевидным.