В Белом доме не верят, что Россия и КНДР не договорились о поставках оружия 19 сентября, 07:36 Ким Чен Ын и Путин (Фото:Александр Земляниченко/Pool via REUTERS)

В США не доверяют заявлениям страны-агрессора России и Северной Кореи об отсутствии соглашений о поставках оружия.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

«Мы видели комментарии после встречи Ким Чен Ына, комментарии Кремля о том, что соглашения не было объявлено. Мы будем воспринимать это с недоверием и будем наблюдать», — отметил Кибри.

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Он отметил, что любые подобные договоренности будут считаться нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

По его словам, США, безусловно, продолжат говорить со странами-партнерами в ООН о том, как совместными усилиями привлечь Россию и КНДР к ответственности, если они будут заключать подобные соглашения.

Поездка северокорейского диктатора Ким Чен Ына по востоку России, которая началась 12 сентября. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

Визит Ким Чен Ына в Россию состоялся на фоне сообщений западных СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для ее войны против Украины.

По данным украинской разведки, КНДР еще полтора месяца назад начала поставлять РФ боеприпасы.



США предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

16 сентября северокорейский диктатор посетил Владивосток, где ему показали оружие и авиацию, которую страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне для атак на Украину.

В Кремле заявили, что никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.