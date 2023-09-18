Президент Южной Кореи будет говорить о сотрудничестве КНДР и РФ на Генассамблее ООН 18 сентября, 01:57 Флаг Южной Кореи (Фото:REUTERS/Carlos Barria/Files)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль планирует поднять вопрос военного сотрудничества между Россией и КНДР на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает в воскресенье, 17 сентября, агентство Associated Press со ссылкой на слова президента.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям», — цитирует AP президента Южной Кореи.

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Президент уверен, что международное сообщество объединится еще теснее в ответ на такой шаг.

Агентство сообщает, что в своем выступлении в среду на ежегодном собрании ООН Юн даст оценку российско-северокорейским отношениям.

Офис южнокорейского президента сейчас обсуждает контрмеры с США, Японией и другими партнерами, добавляет AP.

Медиа отмечает, что, кроме опасений, что российско-северокорейское сотрудничество подпитывает военные усилия России в Украине, оно также вызывает беспокойство по поводу безопасности в Южной Корее. Там считают, что передача Россией сложных оружейных технологий поможет Северной Корее получить действующий спутник-шпион, атомную подводную лодку и более мощные ракеты.

Поездка Ким Чен Ына по востоку России, которая началась 12 сентября. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

США уже предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

16 сентября северокорейский диктатор посетил Владивосток, где ему показали оружие и авиацию, которую страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне для атак на Украину.

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В Кремле заявили, что никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.

Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.