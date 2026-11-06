Берлин опасается, что открытое дистанцирование может навредить партнерству и лишить немецкую промышленность возможности участвовать в производстве американского оружия (Фото: U.S. Department of War﻿ / Facebook)

Министерство обороны Германии в неофициальном порядке предупредило, что слишком поспешные шаги по снижению зависимости страны от американского оружия могут поставить под угрозу отношения с Вашингтоном.

Об этом свидетельствуют внутренние материалы брифинга, полученные изданием Politico.

Как отмечают журналисты, внутренняя оценка дает удивительно откровенное представление о дилемме, стоящей перед Берлином. Германия получает из США более трети всего импорта основных видов вооружений. Однако в определенных кругах оборонного ведомства Берлина растут сомнения в надежности Вашингтона.

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В брифинге содержится предостережение о том, что открытое дистанцирование может нанести ущерб партнерству и лишить немецкую промышленность возможности участвовать в производстве американского оружия.

Эти материалы были подготовлены в преддверии заседания комитета по вопросам обороны немецкого парламента, состоявшегося в среду. На нем депутаты обсудили германо-американское сотрудничество в сфере обороны.

Министерство предостерегло, что «публично выраженное Германией стремление к автономии в оборонных проектах воспринимается Соединенными Штатами критически». В связи с этим страна «не может позволить себе резкой смены курса, не поставив под угрозу партнерство».

Еврокомиссия хочет, чтобы к 2030 году страны ЕС тратили не менее половины своих бюджетов на оборонные закупки на оборудование европейского производства. На данный момент этот показатель составляет около 15%.

Однако, как отмечает Politico, Вашингтон выступил против попыток отдать предпочтение европейским поставщикам. В феврале администрация президента США Дональда Трампа пригрозила принять ответные меры, если правила закупок ЕС ограничат доступ американских производителей вооружений к европейскому рынку.

В документах отмечается, что Вашингтон хочет, чтобы европейские страны взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, одновременно стремясь «защитить свои экономические интересы» путем обеспечения участия американских компаний в числе претендентов на европейские контракты по поставкам вооружений.

Министерство приходит к выводу, что развитие других стратегических оборонных партнерств, в частности с Канадой, «может происходить только параллельно» с существующим сотрудничеством с Вашингтоном.

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Politico пишет, что поддержание тесных связей с США в оборонном секторе также сулит Германии потенциальные экономические выгоды.

В документах министерства указан ряд американских программ вооружений в качестве потенциальных направлений для более тесного промышленного сотрудничества, в частности боеприпасы для систем ПВО Patriot, ракеты SM-2 и SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM.

Кроме того, там определены возможности расширения сервисных баз, что потенциально может обеспечить немецким компаниям более значимую роль в производстве и обслуживании американской военной техники.

Согласно внутренней оценке министерства, Вашингтон также обозначил перспективу предоставления льготного режима союзникам, сотрудничающим в рамках межправительственных соглашений о продаже оружия, что потенциально обеспечит им приоритет при закупке американского оборудования.

Согласно информации, озвученной на брифинге, 16 октября статс-секретарь Министерства обороны Германии Йенс Плетнер обсудил графики поставок, возможные упрощения экспортных процедур и промышленное сотрудничество с высокопоставленным представителем Госдепартамента США Томасом ДиНанно.

Источник в американской оборонной промышленности утверждает, что стремление Европы к большей независимости следует сопоставить с преимуществами, которые предлагают американские производители.

Издание Financial Times писало, что Германия готовится приобрести разработанные в Украине недорогие крылатые ракеты Барс с дальностью полета до 1000 км. Ранее агентство Bloomberg отмечало, что одной из причин поиска альтернативного вооружения стало то, что Берлин оказался в конце очереди на поставку американских ракет Tomahawk.