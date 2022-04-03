Сотни людей вышли на Манхэттен, чтобы поддержать ВСУ и призвать США предоставить оружие Украине 3 апреля, 05:21 Цей матеріал також доступний українською Люди с сине-желтыми флагами и лозунгами собрались возле штаб-квартиры ООН (иллюстративный фото) (Фото:instagram.com/ukrnewyork/)

Сотни людей в Нью-Йорке вышли на Манхеттен у штаб-квартиры ООН, чтобы поддержать украинских военных. Кроме того, они призвали США усилить оборонную помощь Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

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Люди с сине-желтыми флагами и лозунгами собрались у штаб-квартиры ООН, чтобы выразить свою поддержку Вооруженным Силам Украины.

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Минутой молчания участники акции почтили память павших защитников Украины.

«Украине не нужны американские войска на территории нашей страны, – сказал генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, выступая на митинге. — Но Украине нужно американское современное эффективное оружие. Причем уже сегодня, если не вчера, поскольку она поможет сохранить жизнь многих наших соотечественников и уничтожить орков».

Участники акции призвали убеждать на всех уровнях западные страны в необходимости предоставлять Украине оружие, в том числе наступательное, которое поможет приблизить победу свободного мира над злом, усиливать санкции против России.

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