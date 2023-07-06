Человек, которого с наслаждением убивает Путин. Что на самом деле происходит с Саакашвили, зачем это России и почему Грузия здесь — на ее стороне 6 июля, 17:46 NV Премиум 3 июля Михеил Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию и показал, насколько он осунулся (Фото:Reuters)

Соратница Михеила Саакашвили и местный политолог объяснили NV, кто и как в Грузии реагирует на дело бывшего президента этой страны, и при чем здесь РФ.

Крайняя форма дипломатического обострения, вызванная крайней формой изнуренности, — так можно назвать положение дел, сложившееся в последние дни между Киевом и Тбилиси из-за бывшего президента Грузии и украинского гражданина Михеила Саакашвили.

Видео дня

О крайней форме обострения 4 июля заговорил МИД Грузии, когда узнал о фактическом изгнании своего посла из Украины.

Произошло это на следующий день после того, как критически похудевший и крайне измученный Саакашвили, против которого на родине заведено несколько дел и где он уже осужден на 6 лет, впервые за долгое время дистанционно появился на заседании грузинского суда.