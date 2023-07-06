Шокирующее состояние Саакашвили. Посол Грузии покинул Киев по решению Зеленского — СМИ

6 июля, 18:31
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Михеил Саакашвили на заседании суда 3 июля 2023 года (Фото:Daryna Chyzh / Facebook)

Михеил Саакашвили на заседании суда 3 июля 2023 года (Фото:Daryna Chyzh / Facebook)

Посол Грузии Георгий Закарашвили в четверг, 6 июля, покинул Киев из-за ухудшения состояния здоровья бывшего грузинского президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили в грузинской тюрьме.

Об этом сообщает грузинское агентство Interpressnews со ссылкой на заявление грузинского МИД.

«Георгий Закарашвили был вынужден покинуть Киев по решению президента Украины», — говорится в сообщении.

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З июля Михеил Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он выглядит изможденным и исхудавшим.

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В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины вызвать посла Грузии, заявить ему протест и рекомендовать покинуть Украину для проведения консультаций с собственным правительством.

Позже представители грузинских властей назвали действия Зеленского «оскорбительными», а МИД Грузии назвал такие действия Киева «крайней формой обострения» отношений между двумя странами.

4 июля Закарашвили предложили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации. В то же время МИД Украины отметил готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Грузия Посол Михеил Саакашвили

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