Хотят сорвать визит Байдена в Европу. Российские ядерные силы начинают масштабные учения

19 февраля, 17:05
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Как утверждают украинские разведчики, РФ может усилить ядерный шантаж с целью сорвать визит президента США Джо Байдена в Европу. В частности, российские ядерные силы переведены в боевую готовность и приступают к масштабным стратегическим учениям.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, подтверждена подготовка компонентов российских стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

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В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления ВС России Монолит. Также на авиабазе Тамбов развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

Украинские разведчики отмечают, что Россия проверила каналы боевого управления, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность.

Такие действия военно-политического руководства РФ являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу , запланированному на 20-22 февраля, и ослабить международную поддержку Украины путем прямого ядерного шантажа.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, президент США посетит только Польшу.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

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Посол США в Польше Марк Бжезинский заявлял, что в настоящее время определены три пункта визита Байдена: встреча с президентом Анджеем Дудой, с лидерами бухарестской девятки и речь перед годовщиной российского вторжения в Украину.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Россия Джо Байден Разведка Ядерный шантаж

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