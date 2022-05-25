Сорос обвинил Меркель в газовой зависимости Европы от РФ
Джордж Сорос раскритиковал Меркель (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Миллиардер и филантроп Джордж Сорос обвинил бывшую канцлер Германии Ангелу Меркель в зависимости Евросоюза от российского газа.
Об этом сообщает Politico.
«Зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается чрезмерной, в основном из-за меркантильной политики, которую проводила бывший канцлер Ангела Меркель. Она заключила специальные соглашения с Россией по поставке газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии», — заявил Сорос.
Он отметил, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц все же начинает совершать шаги, чтобы уменьшить зависимость от российского газа.
Также Сорос похвалил премьер-министра Италии Марио Драги, который решительно выступил за отказ, несмотря на то, что страна получает большую часть ресурсов из РФ.
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