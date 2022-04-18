Сопротивление защитников Мариуполя создает проблемы для российских сил на всех направлениях — Минобороны Британии
Мариуполь создает проблемы российским оккупационным войскам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что российское командование обеспокоено тем, сколько времени необходимо для захвата Мариуполя.
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«Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах», — говорится в сообщении британского ведомства на странице в Twitter.
В Минобороны Британии подчеркнули, что попытки захватить Мариуполь дорого обошлись его жителям: было разрушено много объектов инфраструктуры, а население понесло большие потери.
В ведомстве добавили, что действия РФ в Мариуполе повторяют тактику в Чечне 1999 года и в Сирии 2016 года, несмотря на заявления Минобороны РФ от 24 февраля о том, что «Россия не будет наносить удары по городам и угрожать населению Украины».
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