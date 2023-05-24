Соперник Трампа ДеСантис объявил об участии в президентской гонке

24 мая, 21:51
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Рон ДеСантис (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Рон ДеСантис (Фото:REUTERS/Marco Bello)

В среду, 24 мая, губернатор от штата Флорида Рон ДеСантис объявил о своем участии в выборах президента США 2024 года от республиканцев.

Об этом сообщает AP.

44-летний республиканец сообщил о своем решении в Федеральной избирательной комиссии перед онлайн-разговором с генеральным директором Twitter Илоном Маском.

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Согласно соцопросам, за ДеСантиса готовы проголосовать практически столько же людей, сколько и за бывшего президента США Дональда Трампа. Рон ДеСантис станет главным соперником Трампа в борьбе во время праймериз от Республиканской партии.

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В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году 25 апреля.

23 мая сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о своем намерении принять участие в выборах президента США 2024 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Дональд Трамп Рон Десантис выборы президент США 2024

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