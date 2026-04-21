В Риме посла РФ вызвали в МИД Италии из-за пропагандиста Соловьева, который назвал Мелони «фашисткой» и «с*кой»

Российский пропагандист Владимир Соловьев выражался вульгарно не на русском, а на итальянском языке — когда оскорблял Джорджу Мелони (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

МИД Италии вызвал российского посла Алексея Парамонова — после того, как скандальный российский телепропагандист Владимир Соловьев оскорбил премьер-министра Джорджу Мелони в прямом эфире, назвав ее «фашистской с*кой».

Об этом на своей странице в соцсети Х заявил 21 апреля глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Я вызвал в МИД российского посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями телеведущего Владимира Соловьева, прозвучавшими на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и поддержку», — написал он.

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Как сообщает итальянское информагентство Ansa, посла Парамонова вызвали в МИД для выражения протеста против слов Владимира Соловьева в адрес итальянского Мелони, которая, по его словам, «предала президента США Дональда Трампа».

Более того, Соловьев, высказывался вульгарно не русском, а на итальянском языке, называя премьер-министра «фашисткой, сертифицированной идиоткой, плохой женщиной» и называя ее «с*ка Мелони».

«Позор для человечества. Предательство — это ее второе имя: она предала Трампа, которому ранее клялась в верности», — утверждал Соловьев.

Ранее, 13 апреля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала «недопустимыми» слова американского президента Дональда Трампа, которые тот произнес в адрес Папы Римского Льва XIV.

«Папа — глава Католической церкви, и вполне справедливо и естественно, что он призывает к миру и осуждает любую форму войны», — сказала глава итальянского правительства.

До того издание Politico писало, что давняя союзница Трампа Мелони оказалась в затруднительном положении после критики президентом США Папы Римского, разрываясь между лояльностью к Трампу и риском потерять свой политический капитал среди консервативно настроенных избирателей.

Издание отметило, что Мелони впервые после переизбрания Трампа в 2024 году выступила с прямой критикой в его адрес.

14 апреля в ответ Трамп подверг жесткой критике Мелони в интервью изданию Corriere della Sera.

Главе Белого дома крайне не понравилось, что итальянская премьерка назвала «неприемлемыми» его слова в адрес Папы Римского Льва XIV.

«Это она неприемлема, потому что ей все равно, что Иран может обладать ядерным оружием и взорвать Италию за две минуты, если бы была такая возможность», — сказал президент США.

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Ране, вечером 12 апреля Трамп на своей странице в соцсети Truth Social раскритиковал Папу Римского Льва XIV, заявив, что он «слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике».

«Мне его брат Луи нравится намного больше, потому что Луи полностью за MAGA. Он все понимает, а Лев — нет! Я не хочу Папу, который считает, что Ирану нормально обладать ядерным оружием. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка атаковала Венесуэлу. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, для чего меня избрали», — заявил он.