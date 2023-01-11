«Силовики в РФ без сил». Если Пригожин возьмет Соледар, Путин даст ему полмиллионную армию для весеннего похода на Киев — Яковина 11 января, 12:10 Эксклюзив NV Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Официальные силовики в России оказались абсолютно бессильными, считает обозреватель NV Иван Яковина.

И, добавляет он, если глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сумеет показать свою эффективность и захватить хотя бы Соледар, то диктатор Владимир Путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев из Беларуси.

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Почему Соледар стал самой горячей точкой на линии фронта, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

На прошлой неделе руководство ЧВК Вагнера, которая в основном ведёт боевые действия в этом районе, осознало, что взять Бахмут в лоб точно не получится. Это очень сложно, поэтому надо его как-то окружать. Попробовали сначала сунутся южнее Бахмута, чтобы обойти его с юга — не получилось.

Дело в том, что к югу от Бахмута есть огромный укрепрайон, который стоит на холме. Есть там такое село Клещеевка, и вот около этого села и находится этот укрепрайон. Его, кстати, очень хорошо видно на гугл-картах. Если вы посмотрите, это как крепость, стоящая на холме, врытая в землю и залитая бетоном.

Поэтому бились-бились лбом россияне об эту крепость, взять её не смогли, решили пойти северным путем — через город Соледар. В отличие от вот этого клещеевского укрепрайона, Соледар находится не на холме, а в низине. У него со всех сторон над ним нависают холмы. Если смотреть с украинской стороны, то слева есть селение Яковлевка, которая стоит на холме. И вот это селение россияне захватили и оттуда попытались зайти во фланг украинской армии, оборонявшей Соледар и селение Бахмутское. Оно как бы примыкает, стоит впритык к Соледару на юго-востоке от него, его ЧВК Вагнер удалось захватить. Именно туда все самые боеспособные войска сейчас от Бахмута перебросили, потому что даже сейчас украинские военные отмечают, что в районе Соледара действуют, особенно по ночам, подготовленные, профессиональные солдаты — самое лучшее, что смогли собрать россияне в своей этой ЧВК.

Днём идут в наступление «чмобики» — всем известные частично мобилизованные, с этим попроще. Но ночью ситуация становится даже сложнее, чем днем. Захватив это село Бахмутское, россияне сумели продвинуться и на несколько сотен метров в самом Соледаре к центру этого города.