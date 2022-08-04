Белорусские войска поедут в Россию на «стратегические учения»

4 августа, 12:41
Белорусская военная техника (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь)

Белорусская военная техника (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь)

На фоне войны России против Украины белорусские войска примут участие «в стратегическом командно-штабном учении» Восток-2022 на территории страны-агрессора РФ.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси в Telegram.

Будет задействовано свыше 250 белорусских военных одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

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Учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа в период с вторника, 30 августа по понедельник, 5 сентября.

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Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной, которые несколько раз продолжала.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=qIgAW2b32jA
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Военные учения Беларусь Война России против Украины

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