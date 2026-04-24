В США арестовали солдата, который выиграл 400 тысяч долларов на ставках по задержанию Мадуро

В США арестовали солдата, который выиграл 400 тысяч долларов (Фото: REUTERS/Adam Gray)

Федеральные власти США обвинили солдата спецназа в мошенничестве из-за использования секретной информации о спецоперациях с целью собственного обогащения.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Речь идет о военном Ганноне Кене Ван Дайке, который участвовал в спецоперации по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Спецназовец, заранее зная о рейде, делал ставки на рынках прогнозов на успешный захват Мадуро военными США.

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В результате Ван Дайк выиграл более 400 тысяч долларов благодаря конфиденциальной информации, которую он не имел права использовать согласно законодательству.

«Рынки прогнозов не являются убежищем для использования незаконно присвоенной конфиденциальной или секретной информации в личных интересах», — сказал Джей Клейтон, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка на Манхэттене, где были выдвинуты обвинения против военного.

В своем заявлении он добавил, что те, кому доверено охранять тайны страны, обязаны защищать их и военнослужащих, а не использовать эту информацию для личной финансовой выгоды.

Спецназовцу предъявлены обвинения по трем пунктам обвинения в нарушении Закона о товарных биржах, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.