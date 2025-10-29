«Может спровоцировать российскую агрессию». В Конгрессе США раскритиковали сокращение американских войск в Европе

Роджер Уикер и Майк Роджерс, председатели комитетов Сената и Палаты представителей США по вопросам вооруженных сил, выступили против передислокации части американского военного контингента в Восточной Европе.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Мы решительно выступаем против решения не сохранять ротационную бригаду США в Румынии, а также против процесса пересмотра размещения сил Пентагоном, который может привести к дальнейшему сокращению присутствия американских войск в Восточной Европе», — отметили законодатели.

Реклама

Они напомнили, что две недели назад президент Дональд Трамп заявил, что США не будут выводить свои войска из Европы, а вместо этого «могут немного переместить некоторые из них».

Инфографика: NV

Уикер и Роджерс говорят: глава Белого дома прав, что расположение американских войск в Европе требует обновления, поскольку НАТО несет дополнительную нагрузку, а характер военных действий меняется.

Впрочем, они подчеркнули, что это обновление должно быть широко согласовано как внутри американского правительства, так и с НАТО.

По словам законодателей, перевооружение Европы под давлением Трампа потребует времени. Они считают, что преждевременный вывод американских войск с восточного фланга НАТО «подрывает эффект сдерживания и рискует спровоцировать дальнейшую российскую агрессию».

«Это решение также посылает неправильный сигнал России именно в тот момент, когда президент Трамп оказывает давление, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров для достижения прочного мира в Украине», — отметили Викер и Роджерс.

Они говорят, что решение Пентагона выглядит несогласованным и прямо противоречит стратегии Трампа.

29 октября издание G4Media написало, что США планируют отозвать около 800 своих военных из Румынии, а также уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

В Польше заявили, что Варшава не получала от Вашингтона никакой информации о том, что американская сторона планирует уменьшить контингент в Польше.

Впоследствии чиновник НАТО сообщил, что сокращение американских военных сил на территории Восточной Европы «не является чем-то необычным».