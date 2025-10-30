«Неправильный сигнал России». Ведущие конгрессмены США раскритиковали решение Трампа вывести войска из Румынии

Двое ведущих республиканцев из Конгресса США, возглавляющих комитеты по надзору за Министерством войны, раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении количества американских военных в Румынии.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о Роджере Уикере, который возглавляет Комитет Сената по вопросам вооруженных сил, и представителе Майка Роджерса — главе Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Оба сенатора назвали решение Трампа по сокращению войск в Румынии «некоординированным и таким, которое напрямую противоречит стратегии президента».

Они призвали сохранить ротационную американскую бригаду в Румынии, отметив, что сокращение войск может послать неправильный сигнал России, особенно на фоне войны в Украине. Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что решение принято без консультаций с Конгрессом.

Reuters напоминает, что администрация Трампа ранее сообщала европейским союзникам о необходимости большей самостоятельности в обеспечении безопасности, поскольку США фокусируются на собственных границах и регионе Индо-Тихоокеанского региона.

Издание отмечает, что Министерство войны США уверяло: сокращение не означает «вывод американских войск из Европы или уменьшение обязательств перед НАТО».

Также упоминается, как в сентябре Трамп заявлял о возможном увеличении присутствия войск в Польше.

29 октября издание G4Media написало, что США планируют отозвать около 800 своих военных из Румынии, а также уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

В Польше заявили, что Варшава не получала от Вашингтона никакой информации о том, что американская сторона планирует уменьшить контингент в Польше.

Впоследствии чиновник НАТО сообщил, что сокращение американских военных сил на территории Восточной Европы «не является чем-то необычным».