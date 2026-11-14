Американские военные во время учений в Германии, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Fariha Farooqui)

Сокращение американского военного контингента в Европе , насчитывающего около 80 тысяч человек, которое планировалось администрацией Трампа, окажется менее значительным, чем опасались европейские лидеры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Оно напомнило, что европейские союзники опасались, что США могут вывести до 25 тысяч военнослужащих, однако теперь более вероятно менее масштабное сокращение, поскольку США положительно оценили увеличение расходов стран НАТО на оборону. Источники агентства отметили, что вопрос находится на стадии внутреннего обсуждения.

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Они говорят, что руководство Пентагона также осознало, как сильно американские вооруженные силы, размещенные в Европе, необходимы для использования американской силы на Ближнем Востоке, где продолжается затяжной конфликт с Ираном.

Один из источников Bloomberg говорит, что, по ожиданиям союзников, общее сокращение американских войск составит около 5 тысяч человек. При этом окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, неоднократно критиковавшим европейских союзников за недостаточную помощь США и Израилю в противостоянии с Тегераном.

«У нас здесь много ресурсов, расположенных именно там, где нам нужно. Я не ожидаю ничего масштабного», — заявил в начале этого месяца Мэтт Уитакер, главный представитель Трампа в НАТО, комментируя возможное сокращение войск.

Агентство пишет, что основная часть сокращений американских войск придется на Германию, где дислоцируется крупнейший американский контингент. В то же время, восточный фланг НАТО будет усилен, причем страны, граничащие с Россией, выразили готовность покрыть часть соответствующих расходов.

Представитель Пентагона сообщил Bloomberg, что процесс пересмотра продолжается и сейчас объявлять больше нечего. Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби должен представить министру обороны Питу Хегсету официальный отчет по предложенным изменениям. Ожидается, что 1 декабря Хегсет представит Трампу окончательные рекомендации.

В статье отмечается, что в прошлом году Конгресс принял закон, ограничивающий возможности Министерства обороны США сокращать численность войск в Европе. В частности, Пентагону запрещено уменьшать контингент до уровня менее 76 тысяч военнослужащих, закрывать базы или выводить основные виды вооружения без предварительных консультаций с союзниками и проведение детального анализа рисков. Нынешний пересмотр политики включает оценку рисков, подготовленную главой Европейского командования Вооруженных сил США Алексусом Гринкевичем, а также подробные отзывы от союзников по НАТО — эти материалы администрация Трампа может использовать в качестве доказательства того, что требования законодательства были выполнены.

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В то же время, Bloomberg предполагает, что переход контроля над Конгрессом в руки демократов после промежуточных выборов 3 ноября, также означающий контроль над государственными расходами, существенно ограничит возможности Трампа по масштабным сокращениям.