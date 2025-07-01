Значительное сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) или его возможная отмена может повлечь более 14 миллионов смертей к 2030 году.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet.

По данным исследования, в течение последних двадцати лет программы, финансируемые USAID, предотвратили более 91 миллиона смертей в мире, в том числе 30 миллионов детских смертей.

Реклама

В исследовании также отмечается, что значительное сокращение финансирования и возможное расформирование агентства могут привести к более 14 миллионов дополнительных смертей до 2030 года, в том числе 4,5 миллиона среди детей в возрасте до 5 лет.

«Наши оценки показывают: если резкое сокращение финансирования, объявленное и внедренное в первой половине 2025 года, не будет отменено, к 2030 году может произойти ошеломляющее количество смертей, которых можно было бы избежать», — отмечают авторы исследования.

Эксперты и защитники прав человека предостерегают от сокращений. Согласно исследованию, финансирование USAID сыграло решающую роль в улучшении глобального здоровья, в первую очередь в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в африканских странах.

Приостановление Дональдом Трампом зарубежной помощи — что известно

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении международной помощи на 90 дней еще в первый день своего возвращения в Белый дом, 20 января, «для оценки соответствия национальным интересам и целям американской внешней политики».

27 января Суспільне, ссылаясь на пресс-службу USAID, сообщило, что агентство приостановило финансирование всех программ и проектов без исключений на 90 дней.

3 февраля американский миллиардер Илон Маск, которого Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства, заявил о работе над закрытием USAID.

Телеканал CNN позже сообщил, что главный офис USAID в Вашингтоне закрыли, о чем сотрудников известили по электронной почте.

5 марта Верховный суд США отклонил экстренную просьбу президента Трампа о приостановке почти $2 млрд иностранной помощи.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил об официальном закрытии 83% программ USAID — после проведения шестинедельной проверки.

12 марта BBC сообщило, что сотрудники USAID получили приказ сжечь секретные документы и личные дела.

Впоследствии в Госдепе США сообщили Конгрессу о «фактическом роспуске» USAID.

9 апреля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что администрация Трампа приняла решение возобновить как минимум шесть недавно отмененных программ иностранной помощи США с целью оказания экстренной продовольственной поддержки.

22 мая Дональд Трамп заявил, что действия его администрации по уменьшению финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) и глобальных программ помощи оказались «разрушительными».

Во время выступления в Белом доме вместе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, Трампа спросили о его решении сократить большинство программ иностранной помощи. В ответ он признал, что это сокращение существенно сказалось на Африке.