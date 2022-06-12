«Макрон не очень понимает вопрос». Глава МИД Чехии призвал ЕС помогать Украине, даже если это унизит Путина 12 июня, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Чехии Ян Липавский (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Европа должна помогать Украине, даже если ее действия могут унизить российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщают Ceske Noviny.

Таким образом Липавский ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона «сохранить лицо Путину».

«Россия — агрессор, и мы не должны принимать во внимание какие-либо унижения или неунижения. Макрон, наверное, не очень понимает вопрос, Путину безразлично, как Россию воспринимают на Западе», — сказал глава чешского МИД.

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Он также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Украина стала Чехословакией в 1938 году, когда по решению государств Европы эта страна потеряла часть территории в пользу нацистской Германии.

«Дипломатические переговоры должны вести прежде всего сами украинцы. Мы должны поддержать украинцев в игре», — добавил министр.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Макрон предлагал ему пойти на уступки относительно суверенитета Украины, чтобы сохранить лицо Путину.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

Также Эммануэль Макрон заявял, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

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