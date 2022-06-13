Сосуществование будет трудным. Боррель прокомментировал слова Макрона о необходимости «не унижать Россию» 13 июня, 01:25 Цей матеріал також доступний українською Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который вновь призвал «не унижать Россию».

Он отметил, что Евросоюзу придется сосуществовать с Россией, несмотря на те зверства, которые россияне совершают в Украине.

«Это говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте», — заявил Боррель.

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Дипломат сообщил, что приемлемым результатом войны для ЕС станет возврат к позициям до полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

«Наша военная помощь должна дойти до украинских сил как можно быстрее, потому что они ведут войну не банкнотами, а оружием, которое позволяет им противостоять российской агрессии. При этом все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами, и Украине необходимо иметь возможность подойти к этому этапу с позиции силы, чтобы Россия больше не могла оккупировать территорию, которую она завоевала и оккупировала с 24 февраля», — заявил Боррель.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью французской региональной прессе заявил, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого отметил, что «призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому будет призывать».

До этого Владимир Зеленский говорил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.



По информации агентства Reuters, как минимум три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита 30−31 мая лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. В итоге предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС.

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