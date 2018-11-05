Соглашение о свободной торговле с Турцией должно быть подписано до конца года. Что оно предполагает и какие перспективы откроет для Украины

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией должно быть подписано до конца года. Усилия по освобождению политзаключенных будут координировать вместе. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Обмен пленными
Об этом во время визита президента Украины Петра Порошенко в Стамбул заявили президенты обоих государств. Петр Порошенко ранее передал турецкому лидеру список украинских политзаключенных.
Украина торгует с Турцией активнее, чем с европейскими соседями, за исключением Польши
Турция сразу передала список российской стороне, отметил Эрдоган. Порошенко в свою очередь поблагодарил президента Турции за содействие в освобождении двух политзаключенных - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что этих двух политзаключенных передали турецкой стороне, а после этого они вернулись в Украину. Порошенко напомнил, что во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину также обсуждал вопрос освобождения украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Поднимать этот вопрос будут во время визитов в Финляндию и Францию.
Турция в составе миротворческой миссии
Важно также, что Турция не останется в стороне "ползучей агрессии" в Азовском море и нарушения прав человека на оккупированном полуострове, добавил Порошенко. Украина хотела бы видеть турецких миротворцев в составе миротворческой миссии ООН на Донбассе, отметил глава государства. Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма.
Среди достижений последних лет президент Турции назвал возможность осуществлять взаимные поездки в Украину и Турцию по ID-картам. Товарооборот между двумя странами ежегодно растет на 20% и, по оценке Порошенко, в этом году он может достичь 4 млрд долларов. Президент Турции хочет, чтобы товарооборот был 10 млрд.
Турция как экономический партнер
Турция - один из крупнейших торговых партнеров Украины. С этой страной Украина имеет большие объемы торговли, чем с европейскими соседями, кроме Польши, отметил в комментарии директор центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.
Россия и Турция имеют много общих сфер, где они могут делать шаги навстречу друг другу
Структура торговли с Турцией соответствует современному состоянию экономики Украины, в частности, с акцентом на сельское хозяйство, отметил Капитоненко.
А вот по освобождению украинских политзаключенных Турция может быть более эффективным переговорщиком, чем страны нормандской четверки, считает Капитоненко. Россия и Турция имеют много общих сфер, где они могут делать шаги навстречу друг другу.
"Турецкий лидер существует примерно в такой же системе решений, как и российский президент. У них похожие режимы, вызовы и похоже понимание демократии, места прав человека во внешней политике. Поэтому я думаю, что речь Путина Эрдогану более понятна, чем та, которой с ним разговаривают Меркель и Макрон", - отметил Капитоненко.
Во время визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии украинского консульства в Анталии. Турцию ежегодно посещает более 1 млн 300 тыс. украинцев.
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