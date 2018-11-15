Соглашение по Brexit. Что будет с британским правительством

15 ноября глава Европейского Совета Дональд Туск встретился с переговорщиком Барнье по Brexit в Брюсселе

Лидеры Европейского Союза соберутся на срочный саммит по Brexit 25 ноября. Главное условие - одобрение кабинетом министров Великобритании текста технического соглашения о выходе из ЕС, сообщило со ссылкой на собственные источники в Брюсселе информационное агентство Reuters. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В частности, подготовительное совещание министров иностранных дел стран ЕС может состояться 19 ноября.

Снова добровольная отставка министров

В Лондоне прошла экстренная встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с главами своего кабинета министров. Старший политический корреспондент издания The Daily Telegraph Кристофер Хоуп на своей странице в Twitter написал, что после принятия соглашения в отставку могут подать министр международного развития и министр труда и пенсий. Ранее, выступая в парламенте, Тереза ​​Мэй заявила, что соглашение об условиях выхода из ЕС уже почти готово. Она также подчеркнула, что второго референдума по этому вопросу не будет.

В отставку могут подать британские министр международного развития и министр труда и пенсий

Прогресс в принятии итогового текста соглашения по Brexit одобрили во Франции. Представитель французского правительства Бенджамин Гриво заявил, что документ, который состоит из более 400 страниц юридического текста, надо тщательно проверить. Каждая из сторон имеет право на уточнение некоторых положений соглашения.

В комментарии информационному агентству Reuters британский рыночный аналитик Ричард Перри объяснил, что Терезе Мэй нужно будет убедить свой кабмин и парламент проголосовать за текст соглашения. Это возможно, но после этого следует ожидать отставки ключевых министров, добавил эксперт.

"Она [Тереза ​​Мэй] должна учесть то, что ирландской Демократической юнионистской партии не нравится содержание соглашения в нынешнем состоянии. Тогда ей нужно будет договариваться с лейбористами. Конечно, выглядит так, будто она собирается бороться, чтобы пропустить этот текст через парламент. Если так, то мы стоим на пороге новых выборов в парламент", - сказал Перри.

Финансовые потери

Главное и для ЕС, и для Великобритании в контексте экономических последствий - определить, каким образом будут вести себя финансовые компании, отметил исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

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Он отметил, что у многих британских финансовых компаний бизнес связан с операциями, которые происходят на континенте. Поэтому Великобритания будет иметь определенные потери.