Согласится ли Эрдоган? Военный эксперт оценил вероятность появления завода по производству Байракторов в России 28 июля, 13:48 Эксклюзив НВ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реализация предложения российского диктатора Владимира Путина относительно строительства завода по производству Байракторов в РФ маловероятна, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Мне слабо верится, что Турция может пойти на такой шаг, хотя бы потому, что турецкие беспилотники активно воевали против российского оружия, где бы оно ни было. Кроме того, что они сейчас наносят удары в Украине — на оккупированных частях по российской технике, наносят удары и в Сирии. И делали это и раньше. <...> Так же турецкие беспилотники участвовали в конфликте в Карабахе», — рассказал Мусиенко в эфире Радио НВ.

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Однако, отмечает эксперт, это не единственная причина, по которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласится на предложение Путина:

«Эти технологии турецкий оборонно-промышленный комплекс считает своими ноу-хау, достижениями. И одной из ключевых отраслей военно-промышленного комплекса они вряд ли готовы делиться».

Тем более, продолжил Мусиенко, кооперация в сфере ВПК необходима для того, чтобы объединить усилия по взаимовыгодному сотрудничеству, а Москва ничего не может предложить Анкаре:

«На сегодняшний день не очень понятно, какой вклад в это сотрудничество может внести государство, которое не может мобилизовать свой оборонно-промышленный комплекс для того, чтобы производить новые образцы беспилотников. Сейчас они их ищут то в Иране, то в Китае, то Турции».

Более того, если Турция решится на сотрудничество с Россией, то, предполагает Мусиенко, на сотрудничестве с Западом в военно-технической сфере можно было бы ставить точку:

«Мне кажется, что, учитывая эти факторы, вряд ли согласится Эрдоган на то, чтобы такой завод появился в России».

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