Согласится ли Эрдоган? Военный эксперт оценил вероятность появления завода по производству Байракторов в России

28 июля, 13:48
Эксклюзив НВ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реализация предложения российского диктатора Владимира Путина относительно строительства завода по производству Байракторов в РФ маловероятна, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Мне слабо верится, что Турция может пойти на такой шаг, хотя бы потому, что турецкие беспилотники активно воевали против российского оружия, где бы оно ни было. Кроме того, что они сейчас наносят удары в Украине — на оккупированных частях по российской технике, наносят удары и в Сирии. И делали это и раньше. <...> Так же турецкие беспилотники участвовали в конфликте в Карабахе», — рассказал Мусиенко в эфире Радио НВ.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=kJnaUad5KnM&t=877s

Однако, отмечает эксперт, это не единственная причина, по которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласится на предложение Путина:

«Эти технологии турецкий оборонно-промышленный комплекс считает своими ноу-хау, достижениями. И одной из ключевых отраслей военно-промышленного комплекса они вряд ли готовы делиться».

Читайте также:
Компания Baykar бесплатно предоставит Украине Bayraktar TB2, на который собирали деньги в Польше

Тем более, продолжил Мусиенко, кооперация в сфере ВПК необходима для того, чтобы объединить усилия по взаимовыгодному сотрудничеству, а Москва ничего не может предложить Анкаре:

«На сегодняшний день не очень понятно, какой вклад в это сотрудничество может внести государство, которое не может мобилизовать свой оборонно-промышленный комплекс для того, чтобы производить новые образцы беспилотников. Сейчас они их ищут то в Иране, то в Китае, то Турции».

Читайте также:

Более того, если Турция решится на сотрудничество с Россией, то, предполагает Мусиенко, на сотрудничестве с Западом в военно-технической сфере можно было бы ставить точку:

«Мне кажется, что, учитывая эти факторы, вряд ли согласится Эрдоган на то, чтобы такой завод появился в России».

https://www.youtube.com/watch?v=VhUaVa1PeAA
Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Турция Сирия Российское оружие Реджеп Тайип Эрдоган Нагорный Карабах Россия-Турция Радио НВ Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Улица в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Я не верил, что мы долетим» /
Боец Азова об участии в уникальной операции доставки подкрепления в Мариуполь и боях — интервью
28 июля, 09:11
События
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Тысячи американцев и 800 корейцев /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
28 июля, 07:50
Компании / Рынки
Просто царь: если Киевское княжество начиналось с военной псевдодемократии, где князь совещался с дружиной и вече, то возникшее гораздо позже Московское княжество изначально было авторитарным, замечает историк Сергей Громенко. (Фото:Вероника Крецу / НВ)
Ментальные братья Путина /
Чем в XII веке Московщина отличалась от Киевщины и как правильно называть Россию — интервью с историком
28 июля, 07:20
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X