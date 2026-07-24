Зеленский заявил, что уже в этом году украинские дроны смогут наносить удары по целям за 4 тысячи км

Уже в 2026- м году дроны украинского производства смогут летать на дистанции длиной более 4 тысяч километров, а в 2027-м — от 5 до 10 тысяч километров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 24 июля интервью американской блогерке и соратнице президента США Дональда Трампа Лоре Лумер.

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В частности, глава украинского государства заявил, что Украина стремится заключить с США масштабное соглашение о совместном производстве дронов.

«Они уже получили от нас этот опыт. Потом мы отправляли морские дроны, воздушные дроны, дроны далекого радиуса действия, дроны среднего поражения, глубокого поражения. Много всего — чтобы попробовать и научиться», —сказал президент Зеленский.

По словам глава украинского государства, первый этап договоренностей Украины и США в данном вопросе уже реализован, а документ о следующем шаге практически готов. Кроме того, президент Зеленский выразил надежду как можно скорее подписать его вместе с президентом Трампом.

«Мы построим отличный завод (по производству дронов в США — ред.). Мы хотим иметь производственные линии. Дроны не могут просто храниться на складах — это не артиллерия и не ракеты, понимаете? Дроны изменяются каждые шесть месяцев на побе боя», — подытожил он.

1 июля стало известно, что правительство утвердило первый прозрачный механизм контролируемого экспорта украинского вооружения и оборонных технологий в государства-партнеры.

Занимавшая тогда пост премьера Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров рассказали, что новый порядок вводится на период действия военного положения в формате Drone Deal.

2 июля секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в рамках формата Drone Deal на данный момент подписано шесть соглашений. Еще более 20 стран работают над тем, чтобы присоединиться к этой модели.

Как писала The Guardian, до конца года Украина надеется заключить масштабные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО. Это свидетельствует о том, что Украина может быть не только получателем, но и поставщиком военной техники и экспертных знаний.

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9 июля президент Зеленский сообщил, что между Украиной и США подписаны документы, которые позволят передать американской стороне различные виды украинских дронов для испытаний.

«Безусловно, соглашение о поставках беспилотников (Drone Deal) между Украиной и Америкой пока не подписано. Есть ряд документов, которые уже подписаны, чтобы Америка могла получить от Украины различные виды [дронов — ред.] для испытаний. Это и воздушные дроны, и морские дроны, и другие высокотехнологичные изделия», — сообщил президент.