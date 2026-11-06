Зеленский заявил, что «большая сделка» Трампа по Украине может оказаться «непростой и опасной»

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он пока не знает многих подробностей о возможной новой системе мировой безопасности, предложенной президентом США Дональдом Трампом (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Возможное соглашение между Россией и Европой в рамках «большой сделки», анонсированной накануне президентом США Дональдом Трампом , будет непростой и может оказаться потенциально опасной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованном 6 ноября интервью ведущему телеканала CNN Джейку Тапперу.

«Как по мне, это не просто. И это может быть опасно», — сказал глава украинского государства и добавив, что в первую очередь должны идти переговоры о прекращении войны РФ против Украины, а гарантии безопасности — во вторую очередь.

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Как заявил президент Зеленский, он не знает многих подробностей о возможной новой системе мировой безопасности, предложенной Трампом. Он отметил, что Россия не демонстрирует никакой готовности к завершению войны, но говорит о новой «инфраструктуре безопасности» в Европе, и это опасно — прежде всего для ЕС, поскольку Украина пока не является членом блока, а лишь движется к членству.

«Мы не хотим Ялты-2. Мы не готовы к такому формату, мы не хотим, чтобы Россия нас делила. Суверенитет и территориальная целостность — ключевой вопрос для любой демократической страны», — подчеркнул Зеленский.

5 ноября президент Украины провел переговоры со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Беседа была посвящена подготовке к переговорам между Россией и Украиной под эгидой США, которые пройдут на следующей неделе в Абу-Даби (ОАЭ).

Позже 5 ноября президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что в отношении Украины будет заключено «большое соглашение».

«Це буде дуже велика угода. Вона охоплюватиме не лише Україну, і я навіть міг би сказати, що вона може охоплювати всю Європу. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті», — заявив голова Білого дому.

6 листопада прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг навести деталей щодо анонсованої президентом США «великої угоди».

Наступного тижня в Абу-Дабі відбудеться перша з лютого тристороння зустріч у форматі Україна — РФ — США. У Кремлі заявили, що російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі очолить Володимир Мединський.

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У МЗС України зазначали, що розглядають новий раунд тристоронніх перемовин як можливу підготовку до зустрічі на рівні лідерів.