«Скотт Бессент кричал на Юлию Свириденко». В NYT рассказали, что происходило за кулисами соглашения о недрах между США и Украиной

Сама Юлия Свириденко отрицала, что разговор с главой Минфина США был напряженным, а пресс-секретарь Скотта Бессента не ответил на запросы The New York Times относительно комментария (Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Во время обсуждения сделки по полезным ископаемым между США и Украиной глава американского Минфина Скотт Бессент кричал на тогдашнюю главу Минэкономики (а ныне украинского премьера) Юлию Свириденко.

Об этом 3 октября сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

«Свириденко возглавляла переговоры от имени Украины, которые быстро стали напряженными. Вашингтон выдвинул требования, которые украинские чиновники сочли откровенным вымогательством, например, предоставление США половины прав на добычу полезных ископаемых в их стране», — пишет издание.

По информации анонимных источников NYT (одного нынешнего украинского чиновника и одного бывшего чиновника), в конце февраля 2025 года во время видеозвонка министр финансов США Скотт Бессент крикнул Свириденко, что «у нее есть шесть минут», чтобы согласится на сделку — или переговоры будут прекращены.

Сама Свириденко отрицала, что тот разговор с главой Минфина был напряженным, а пресс-секретарь Бессента не ответил на запросы издания о комментарии.

«В конце концов, госпожа Свириденко добилась более выгодных условий и подписала соглашение, установив, по ее словам, „рабочие отношения с министром Бессентом, основанные на доверии“», — пишет NYT

Как предполагает издание, вероятно, 2025-й стал самым большим испытанием для Свириденко — поскольку именно в этом году официальный Киев вел долгие переговоры о сделке по открытию украинских минеральных богатств для США — надеясь завоевать расположение Трампа и апеллируя к его коммерческим инстинктам.

«Назначение (на пост премьер-министра — ред.) Юлии Свириденко, чиновницы с бизнес-ориентацией, показывает, как Киев пытается убедить администрацию Трампа в том, что сотрудничество с Украиной может быть выгодным даже в военное время. (…) «Назначенная президентом Владимиром Зеленским в середине июля, 39-летняя Свириденко, кажется, создана для этой задачи. Она провела свою карьеру, работая в частных компаниях или занимаясь экономическими вопросами в региональных и национальных органах власти», — пишет NYT.

Как рассказал изданию председатель консультативного совета украинской титановой компании Velta Мэттью Мюррей, Свириденко «явно стала очень эффективным посредником в общении с администрацией Трампа».

Как пишет NYT, здание Кабмина в Киеве, в котором теперь работает Свириденко, напоминает о том, что для Украины поставлено на карту.

Издание напоминает, что в сентябре российская баллистическая ракета попала в верхние этажи здания, расположенные прямо над кабинетом премьера.

«По неизвестным причинам ракета не взорвалась, оставив после себя огромную дыру и стойкий едкий запах дыма. Если бы она взорвалась, здание могло бы обрушиться, сказала г-жа Свириденко, осматривая место удара, где остались обломки», — подытожили в NYT.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании фонда восстановления с равным распределением участия 50/50. Соглашение, содержащее 12 статей, охватывает перечень критических материалов, нефти и газа. От Украины участие в фонде принимает Агентство ГЧП при Минэкономики, от США — Международная финансовая корпорация развития (DFC). Верховная Рада ратифицировала соглашение 8 мая.

Первоначальный взнос Украины в фонд составляет 50% средств, которые будут получены от лицензий и рент на добычу полезных ископаемых. Однако первый взнос для запуска фонда осуществит DFC.

В июле DFC объявила запрос на информацию (RFI) для определения компании, которая будет администрировать фонд. Все инвестиционные решения будет принимать управляющий совет фонда, состоящий из трех менеджеров от каждой страны, а деятельность будут координировать четыре комитета.

DFC имеет приоритетный доступ к инвестициям, но не монопольный, и сможет привлекать соинвесторов из США, при этом проекты могут работать с другими инвесторами.

17 сентября представители DFC объявили о выделении $75 млн начального капитала в Американско-украинский фонд восстановления Украины. При этом данный взнос будет дополнен инвестициями украинского правительства, что в общей сложности составит $150 млн.

«Инвестиции будут способствовать восстановлению Украины и долгосрочному экономическому оздоровлению, укреплению цепочек поставок природных ресурсов в США, а также стимулированию экономического роста, безопасности и инноваций в США. Капитал будет направлен на поддержку начального этапа инвестиций перед постепенным внесением в фонд роялти от Украины», — подытожили в DFC.