Трамп о соглашении о недрах между США и Украиной: Мы можем взять практически все, что захотим

Президент Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых, заключенное между США и Украиной, дает Вашингтону возможность «в любой момент» получить доступ к украинским редкоземельным ресурсам. По его словам, Соединенные Штаты «могут взять практически все, что захотят».

Об этом Трамп заявил в пятницу, 31 июля, в интервью Real America’s Voice.

«Украина очень богата, обладает очень плодородными землями, а также значительными запасами редкоземельных элементов. И у нас есть подписанное соглашение, касающееся редкоземельных ресурсов. Мы можем поехать туда в любое время и взять практически всё, что захотим. Это была весьма выгодная сделка», — заявил Трамп.

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По словам президента США, ее потенциальная стоимость может превысить 300 млрд долларов.

Соглашение о полезных ископаемых — что известно

30 апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением долей участия 50/50.

Она содержит 12 статей. Со стороны Украины участником фонда должно выступить Агентство по поддержке государственно-частного партнерства (ГЧП), находящееся в сфере управления Министерства экономики, а со стороны США — Международная финансовая корпорация развития (Development Finance Corporation, DFC).

1 мая того же года Белый дом опубликовал заявление о подписании с Украиной соглашения о полезных ископаемых. Документ назвали историческим и отметили, что страны положили начало первому в своем роде партнерству, нацеленному на восстановление и обеспечение долгосрочного экономического успеха Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что подписание соглашения о полезных ископаемых стало первым результатом разговора с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

8 мая 2025 года Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

За проект проголосовали все фракции и группы — всего 338 депутатов.

12 мая Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

13 мая Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс с целью реализации соглашения касательно полезных ископаемых.