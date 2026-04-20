Трамп заявил, что вряд ли продолжит перемирие с Ираном, если не удастся заключить соглашение до 22 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли продолжит перемирие с Ираном, если до его завершения не будет заключено соглашение . Об этом американский лидер сказал во время телефонного интервью Bloomberg в понедельник, 20 апреля.

«Я не собираюсь спешить с заключением невыгодной сделки. У нас есть столько времени, сколько нужно», — заявил президент США.

Он также повторил, что до заключения соглашения Ормузский пролив будет оставаться заблокированным.

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По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится на переговоры с Ираном «или во вторник вечером, или в среду утром». К нему также присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

«Встреча состоится. Они хотят встречи, и они должны ее хотеть. И все может сложиться хорошо», — отметил Трамп.

По словам представителя Белого дома, который говорил на условиях анонимности, президент США и его советники считают, что противоречивые комментарии относительно возможных последствий в случае окончания срока перемирия создают стратегическую неоднозначность, которой Штаты могут воспользоваться во время переговоров. В то же время эта неопределенность может вызвать недоразумения с иранскими переговорщиками.

Как отметили американские и иранские чиновники, консерваторы в правительстве и военном руководстве Ирана, в частности в верхушке КСИР, восприняли продолжение блокады Ормузского пролива со стороны США как еще один сигнал того, что Трампу нельзя доверять, говорится в материале.

В то же время, по словам чиновников, есть вероятность заключения соглашения между США и Ираном в ближайшие дни, даже если понадобятся дополнительные переговоры по ядерным и военным вопросам.

20 апреля в интервью изданию New York Post Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с Джей Ди Вэнсом летит в Исламабад для переговоров с Ираном.

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По словам президента, в основе переговоров лежит одно требование, которое не подлежит обсуждению: Иран должен отказаться от любых попыток создания ядерного оружия.

Источники телеканала CNN сообщили, что Вэнс отправится из США в Пакистан во вторник. Второй раунд переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Ирана сейчас запланирован на среду в Исламабаде.

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Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

10 апреля американский президент предупредил Иран, что США могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение.

12 апреля Вэнс на пресс-конференции по итогам встречи в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

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В тот же день близкое к Корпусу стражей исламской революции информагентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

17 апреля Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

На борту самолета Air Force One Трамп сказал журналистам, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если переговоры не приведут к заключению соглашения до 22 апреля.

19 апреля в Иране заявили, что сообщения о втором раунде переговоров с США являются «медиаигрой».

22 апреля истекает срок временного перемирия между США и Ираном.