Пообещал «настоящий ад». Трамп требует, чтобы ХАМАС согласился на предложенное им мирное соглашение в секторе Газы до воскресенья

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен согласиться на предложенное мирное соглашение для сектора Газа до вечера воскресенья, 5 октября. Он пригрозил, что боевики столкнутся с новыми нападениями, если этого не сделают.

«Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к вечеру воскресенья в 18:00 по вашингтонскому времени… Каждая страна подписала соглашение! Если это соглашение последнего шанса не будет достигнуто, против ХАМАСа начнется настоящий ад, которого никто ранее не видел. На Ближнем Востоке будет мир, так или иначе», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social в пятницу, 3 октября.

Трамп также попросил «всех невинных палестинцев немедленно покинуть район, где в будущем может произойти массовая гибель людей, и перебраться в более безопасные районы Газы». Боевиков ХАМАС он предупредил, что те из них, кто еще не находится в окружении, будут «выслежены и убиты».

Как пишет агентство Associated Press, по предложению Трампа, Газа перейдет под контроль временного правительственного комитета, возглавляемого самим Трампом. К этому процессу также будет привлечен бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Гражданское население не будет обязано эвакуироваться с территории, о чем Трамп уже заявлял ранее. ХАМАС будет обязан разоружиться и освободить всех оставшихся заложников. Выжившие боевики смогут покинуть территорию.

ХАМАС заявил уже ранее, что изучит предложение. Трамп сообщил журналистам, что у группировки будет «три-четыре дня» на ответ.

Ранее Трамп говорил, что Израиль получит «полную поддержку» Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в секторе Газа.

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и примерно 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия Израиля и заявил, что военная операция подрывает международный имидж страны.

28 сентября Дональд Трамп заявил, что его предложение о завершении войны в секторе Газа получило «очень хорошую реакцию». Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.