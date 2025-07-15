Каллас призвала США «разделить бремя» схемы Трампа по продаже оружия Украине

Об этом она заявила во вторник, 15 июля, во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет Европейская правда.

По словам Каллас, Европейский Союз положительно оценивает намерение США реализовывать поставки оружия Украине через механизмы НАТО, однако, она считает, что Соединенные Штаты также должны брать на себя часть финансовой нагрузки в реализации этого плана.

Во время общения с журналистами Каллас отметила, что если Европа финансирует закупку оружия, то это и является проявлением ее поддержки Украины, и она подчеркнула, что европейские страны делают все возможное, чтобы помочь Киеву.

«Поэтому мы призываем всех делать то же самое. Понимаете, если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то это не значит, что вы его предоставляете, не так ли?» — сказала главный дипломат ЕС.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря сделке Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.